Torino, Juric: 'Voglio motivare i miei giocatori e far ripartire il club' (Di giovedì 8 luglio 2021) Torino - Ivan Juric , nuovo tecnico del Torino , ha iniziato la sua conferenza di presentazione, ha detto la sua riguardo agli ultimi anni dei granata e sulla propria nomea: "Gli ultimi anni del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021)- Ivan, nuovo tecnico del, ha iniziato la sua conferenza di presentazione, ha detto la sua riguardo agli ultimi anni dei granata e sulla propria nomea: "Gli ultimi anni del ...

janlucas1971 : RT @gianluca_sarto: #Torino conferenza di #Juric in tre titoli: - Per ora non vendiamo nessuno: voglio valutare tutti a fondo - Se mi fido… - sportface2016 : #Torino, #Cairo: 'Volevo #Juric già l'anno scorso, è una bella persona: tra noi nata subito simpatia' - tuttoatalanta : Torino, Juric si presenta: 'Sarà un Toro forte, l'esempio resta l'Atalanta e la mentalità di Gasperini'… - gianluca_sarto : #Torino conferenza di #Juric in tre titoli: - Per ora non vendiamo nessuno: voglio valutare tutti a fondo - Se mi f… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Torino; Cairo, con Juric c'è unione di vedute Mi ha colpito con una conferenza, contenti di averlo portato qui -