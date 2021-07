Su TikTok si potranno finalmente portare avanti i video (Di giovedì 8 luglio 2021) Recentemente vi avevamo raccontato in un altro articolo della nuova prestazione di TikTok con cui si possono fare video fino a tre minuti. Dinanzi a questa nuova funzionalità, la piattaforma cinese ha deciso di andare in contro ai propri utenti e per questo ha introdotto l’ulteriore novità con cui si potranno portare avanti i video TikTok. La novità di portare avanti i video TikTok Quante volte sarà capitato agli amanti di TikTok di vedere un video, restarne colpiti e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 luglio 2021) Recentemente vi avevamo raccontato in un altro articolo della nuova prestazione dicon cui si possono farefino a tre minuti. Dinanzi a questa nuova funzionalità, la piattaforma cinese ha deciso di andare in contro ai propri utenti e per questo ha introdotto l’ulteriore novità con cui si. La novità diQuante volte sarà capitato agli amanti didi vedere un, restarne colpiti e ...

Advertising

giornalettismo : #TikTok e un'altra novità: potrai portare avanti e indietro i video - FinanciaLounge : I video su #TikTok potranno arrivare a durare fino a 3 minuti - pirata_21 : I 18enni potranno votare anche al #Senato. Non so se sono pronto alla campagna elettorale di #Salvini su TikTok. - ReTwitStorm_ita : #Tiktok come #Cameo: si #Potranno #Pagare i #Creator per clip #Personalizzate - 8OHEME : Grande cazzata, un adulto può anche sapere cosa c'è dietro la figura dei vip ma come si può pretendere una maturità… -