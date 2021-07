Stellantis dice Italia A Termoli la Gigafactory per le auto elettriche

(Di giovedì 8 luglio 2021) Da Torino a, ma è sempre, il costruttore d’nato a fine 2020 dalla fusione di Psa e Fca, ha scelto lo Stivale come sede della suadi batterie per le. Per la precisione, la piccola cittadina industriale molisana. L’annuncio è arrivato da Carlos Tavares l’amministratore delegato di, aprendo l’EV Day dedicato alla strategia del gruppo per l’elettrificazione. In lizza per ospitare il nuovo impianto c’era anche Torino, a cui è stata però preferita la cittadina molisana. Nel complesso ...

L'obiettivo diè che i veicoli elettrificati "arrivino -Tavares - a rappresentare oltre il 70% delle vendite in Europa e più del 40% di quelle negli Stati Uniti entro il 2030. E nel ......la nuova fabbrica di batterie di, in aggiunta alle due in Nordamerica e alle altre due previste a Douvrin (in Francia) e a Kaiserslautern (in Germania). Le cinque gigafactory -..."Stellantis prevede di investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell'elettrificazione e nello sviluppo del software, inclusi gli investimenti azionari effettuati in joint venture per il ...Oliver Francois ha confermato che la nuova Fiat Panda sarà lanciata tra il 2023 e il 2024 e sarà totalmente elettrica ed economica ...