Spalletti “A Napoli calcio e miracoli la stessa cosa”

Napoli (ITALPRESS) – "Il Napoli è una squadra forte, sono curioso di lavorare il prima possibile per capire quanto ne sia consapevole". Così Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Da quando mi hanno detto che sarei stato l'allenatore l'ho sempre osservata con attenzione: è una squadra che mi piace e che mi somiglia, ma poi bisogna andarci dentro e averci a che fare", ha aggiunto il toscano. Per Spalletti è la prima esperienza in una squadra del sud Italia: "Sono emozionato, stare dentro lo spogliatoio mi fa battere il cuore. Sono orgoglioso di

