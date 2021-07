Sicilia, Pd: domani Peppe Provenzano con Barbagallo a Noto e Lentini (Di giovedì 8 luglio 2021) Un tour tra Noto e Lentini, domani (venerdi 9 luglio) per il vice segretario nazionale del Partito Democratico, Peppe Provenzano accompagnato dal segretario regionale, Anthony Barbagallo in vista delle prossime elezioni amministrative. Il primo appuntamento è nella capitale del Barocco Siciliano a sostegno della coalizione “Noi per Noto con Aldo Tiralongo”. Alle 12:30, nell’aula magna Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 8 luglio 2021) Un tour tra(venerdi 9 luglio) per il vice segretario nazionale del Partito Democratico,accompagnato dal segretario regionale, Anthonyin vista delle prossime elezioni amministrative. Il primo appuntamento è nella capitale del Baroccono a sostegno della coalizione “Noi percon Aldo Tiralongo”. Alle 12:30, nell’aula magna

