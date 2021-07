Serie B: Chievo non ammesso al campionato. Altre cinque squadre bocciate dalla Covisoc (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Chievo Verona non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie B. A deciderlo è stata la Covisoc, che si è pronunciata in merito alla richiesta d’iscrizione del club veneto. In totale sono sei le squadre alle quali non è stato permesso di iscriversi ai rispettivi campionati. Si tratta di Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese, Paganese e il già citato Chievo. Tuttavia nulla è ancora deciso: tali squadre hanno infatti tempo fino alla giornata di martedì 13 luglio per regolarizzare la situazione. Nel frattempo alcune squadre come il ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) IlVerona non è statoal prossimodiB. A deciderlo è stata la, che si è pronunciata in merito alla richiesta d’iscrizione del club veneto. In totale sono sei lealle quali non è stato permesso di iscriversi ai rispettivi campionati. Si tratta di Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese, Paganese e il già citato. Tuttavia nulla è ancora deciso: talihanno infatti tempo fino alla giornata di martedì 13 luglio per regolarizzare la situazione. Nel frattempo alcunecome il ...

