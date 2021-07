Scuola, Floridia: “Prof si vaccinino, a settembre tutti in classe” (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La percentuale di docenti vaccinati supera ampiamente la quota del 70%. Dobbiamo accelerare ulteriormente con le vaccinazioni, ma la riapertura in presenza a settembre non è in alcun modo a rischio, ovviamente mantenendo le misure di sicurezza soprattutto per gli studenti sotto i 12 anni per i quali ancora non esiste il vaccino. Invito tutti i docenti italiani, soprattutto quelli dei territori in cui la percentuale di Professori vaccinati è bassa, a procedere con la vaccinazione. In ogni caso credo ci siano tutte le condizioni perché a settembre la Scuola riparta in presenza”. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La percentuale di docenti vaccinati supera ampiamente la quota del 70%. Dobbiamo accelerare ulteriormente con le vaccinazioni, ma la riapertura in presenza anon è in alcun modo a rischio, ovviamente mantenendo le misure di sicurezza soprattutto per gli studenti sotto i 12 anni per i quali ancora non esiste il vaccino. Invitoi docenti italiani, soprattutto quelli dei territori in cui la percentuale diessori vaccinati è bassa, a procedere con la vaccinazione. In ogni caso credo ci siano tutte le condizioni perché alariparta in presenza”. ...

Advertising

ProDocente : Rientro a scuola a settembre, Floridia ottimista: “Non c’è rischio. Bene corsia preferenziale per vaccinazione doce… - anteprima24 : ** #Scuola, Floridia: 'Prof si vaccinino, a settembre tutti in classe' ** - orizzontescuola : Rientro a scuola a settembre, Floridia ottimista: “Non c’è rischio. Bene corsia preferenziale per vaccinazione doce… - ANSA_Legalita : Al via Scuola estiva 'Oceano Casa'. La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile con Floridia |#ANSA - Scisciano : Campania, Iovino (Italia Viva) a sottosegretaria Floridia: “Nel Piano RiGenerazione Scuola inserire Medico Scolasti… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Floridia Scuole, al via la transizione ecologica e culturale Il Piano guarda alla scuola italiana come infrastruttura culturale, come centro delle comunità, ... Barbara Floridia, che ha aggiunto: 'Le questioni ambientali devono essere affrontate con una visione ...

Al via Scuola estiva 'Oceano Casa' Si apre oggi, alla presenza della Sottosegretaria Barbara Floridia, la Scuola estiva "La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano Casa" promossa e organizzata dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'...

Scuola, Floridia: "Prof si vaccinino, a settembre tutti in classe" anteprima24.it Scuola, la sottosegretaria Floridia: “Avanti con i vaccini ai prof” ROMA – “La percentuale di docenti vaccinati supera ampiamente la quota del 70%. Dobbiamo accelerare ulteriormente con le vaccinazioni, ma la riapertura in presenza a settembre non è in alcun modo a ri ...

Rientro a scuola a settembre, Floridia ottimista: “Non c’è rischio. Bene corsia preferenziale per vaccinazione docenti” "Accolgo con favore l'indicazione alle Regioni del Commissario Francesco Figliuolo, che ha chiesto corsie preferenziali per i docenti negli hub vaccinali. Una richiesta che assume rilevanza soprattutt ...

Il Piano guarda allaitaliana come infrastruttura culturale, come centro delle comunità, ... Barbara, che ha aggiunto: 'Le questioni ambientali devono essere affrontate con una visione ...Si apre oggi, alla presenza della Sottosegretaria Barbara, laestiva "La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano Casa" promossa e organizzata dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'...ROMA – “La percentuale di docenti vaccinati supera ampiamente la quota del 70%. Dobbiamo accelerare ulteriormente con le vaccinazioni, ma la riapertura in presenza a settembre non è in alcun modo a ri ..."Accolgo con favore l'indicazione alle Regioni del Commissario Francesco Figliuolo, che ha chiesto corsie preferenziali per i docenti negli hub vaccinali. Una richiesta che assume rilevanza soprattutt ...