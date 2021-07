Quel gol di Capello: quando battemmo gli inglesi (per la prima volta) nel loro stadio-tempio (Di giovedì 8 luglio 2021) “L’attesa è lunga, il mio sogno di te non è finito“. Scomodiamo Eugenio Montale per raccontare il senso della nostra speranza, delle ore contate, dei lunghi sospiri: domenica sera, alle 21, nella meraviglia di Wembley, finale degli Europei, l’Italia, la nostra splendida Italia, contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Siamo pronti: perché abbiamo un allenatore come Roberto Mancini, che davvero ha raccolto l’eredità di Enzo Bearzot, il condottiero dell’impresa epica del 1982 in Spagna, perché possiamo puntare su un gruppo coriaceo, unito, in grado di mettere insieme la fantasia e la concretezza, un collettivo illuminato dalle giocate di Jorginho, il nostro fine dicitore, estetica e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 luglio 2021) “L’attesa è lunga, il mio sogno di te non è finito“. Scomodiamo Eugenio Montale per raccontare il senso della nostra speranza, delle ore contate, dei lunghi sospiri: domenica sera, alle 21, nella meraviglia di Wembley, finale degli Europei, l’Italia, la nostra splendida Italia, contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Siamo pronti: perché abbiamo un allenatore come Roberto Mancini, che davvero ha raccolto l’eredità di Enzo Bearzot, il condottiero dell’impresa epica del 1982 in Spagna, perché possiamo puntare su un gruppo coriaceo, unito, in grado di mettere insieme la fantasia e la concretezza, un collettivo illuminato dalle giocate di Jorginho, il nostro fine dicitore, estetica e ...

Advertising

JEthoughts93 : @PBPcalcio Ennesima carcassa portata a svernare in quel di milanello in ruolo fondamentale che al Milan è scoperto… - ACMRealista : @Teo__Visma Esatto, per me sabitzer è un grande si a destra. È uno che si sacrifica e pur non avendo tecnica e fant… - _softPizza_ : @giovwastaken Speriamo bene, quei 10 gol non erano scontati, soprattutto per gli infortuni e per quel sistema di gi… - intornoAlTempo : RT @sportli26181512: #Makkelie nella bufera per i due palloni e il rigore. E quel gol fantasma di Ronaldo...: Continuano le polemiche per i… - AnStorti : @jeanpauldl1998 Prendono 6 gol a partita con quel cc. Verratti è una mezzala di possesso, davanti alla difesa con q… -