Pioli: “Ringrazio Gigio e Chala, ma ora inizia una nuova stagione. Tomori? Mi piacciono i giocatori come lui” (Di giovedì 8 luglio 2021) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, direttamente dal ritiro rossonero, iniziato nella giornata odierna, ha parlato riguardo agli addi di Çalhano?lu e Donnarumma, oltre alle conferme di Tomori e di quella prossima all’ufficialità di Tonali: “Chala e Gigio? Resto legato a loro e li Ringrazio, ma ora inizia un’altra stagione. Abbiamo la nostra strada da percorrere. Vogliamo continuare con grande unione, con voglia di migliorare ed esprimere il miglior calcio possibile.Per quanto riguarda Tomori, ha dimostrato caratteristiche ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) L’allenatore del Milan, Stefano, direttamente dal ritiro rossonero,to nella giornata odierna, ha parlato riguardo agli addi di Çalhano?lu e Donnarumma, oltre alle conferme die di quella prossima all’ufficialità di Tonali: “? Resto legato a loro e li, ma oraun’altra. Abbiamo la nostra strada da percorrere. Vogliamo continuare con grande unione, con voglia di migliorare ed esprimere il miglior calcio possibile.Per quanto riguarda, ha dimostrato caratteristiche ...

Advertising

ManuFilippone95 : RT @DonatoCavallo6: 'Ho parlato con lui piu volte, ringrazio il ragazzo per lo scorso anno ma Donnarumma si è comportato come un zingaro ch… - DonatoCavallo6 : 'Ho parlato con lui piu volte, ringrazio il ragazzo per lo scorso anno ma Donnarumma si è comportato come un zingar… - gilnar76 : Pioli su Calha e Gigio: «Li ringrazio per quello che hanno fatto, ma ora guardiamo avanti» #Acmilan #Milan #Seriea… - infoitsport : Milan, Pioli LIVE: 'Donnarumma e Calhanoglu? Hanno dato tutto, li ringrazio. Mercato? Serve qualità' - Frances13758250 : RT @cmdotcom: #Pioli: '#Kessie al #Milan è felice. Mercato, vogliamo qualità. #Donnarumma e #Calhanoglu li ringrazio, ma...' -