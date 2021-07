Peter Sagan si ritira dal Tour de France | “Faccio fatica a muovere la gamba” Recupero per le Olimpiadi?

(Di giovedì 8 luglio 2021) “la“. Con questa dichiarazioneha annunciato il suo ritiro dalde2021. Il tre volte Campione del Mondo era sofferente al ginocchio già dalla terza tappa, quando cadde in volata in seguito a un contatto con Caleb Ewan. Lo slovacco non ha mai trovato il giusto colpo di pedale durante questa edizione della Grande Boucle, anche se aveva provato a lasciare il segno cercando di inserirsi nelle fughe del mattino e provando a conquistare punti importanti per la maglia verde. Dopo la durissima tappa di ieri che ...

Advertising

Sport_Fair : #Sagan alza bandiera bianca: lo slovacco si ritira dal #TDF2021 - infoitsport : TOUR DE FRANCE 2021. PROBLEMI AL GINOCCHIO, NON PARTE PETER SAGAN - Eurosport_IT : Le motivazioni del ritiro di Peter Sagan ?? #TDF2021 | #EurosportCICLISMO - Bertolca10 : Altro ritiro eccellente al Tour. Fuori anche Peter #Sagan prima della tappa 12. Non al meglio dopo la caduta di Pon… - Cicloweb_it : Dolori ad un ginocchio, Peter Sagan abbandona il Tour de France -

Ultime Notizie dalla rete : Peter Sagan

A causa del perdurare di un problema al ginocchio, oggi, poco prima della partenza della dodicesima tappa, si è ritirato dal Tour de France(Bora Hansgrohe). Lo sprinter slovacco non si è presentato al via a Saint - Paul - Trois - Chateaux.ha vinto sette volte in carriera la maglia verde della Grande Boucle, riservata ...Il Tour de France disi è concluso ieri a Malaucène. Il campione slovacco non prenderà il via nella frazione odierna a causa di un ginocchio dolorante, lascito della caduta nella terza frazione in cui è stato ...“Faccio fatica a muovere la gamba“. Con questa dichiarazione Peter Sagan ha annunciato il suo ritiro dal Tour de France 2021. Il tre volte Campione del Mondo era sofferente al ginocchio già dalla ...Peter Sagan alza bandiera bianca. Il Tour de France perde un altro protagonista: il team BORA-hansgrohe deve rinunciare a Peter Sagan ed è lo stesso fuoriclasse slovacco a spiegare il perché. "Non è ...