Organici ATA 2021/22, dall’8 luglio aperte funzioni per adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto. NOTA con indicazioni (Di giovedì 8 luglio 2021) Il ministero dell'istruzione pubblica la NOTA per l'adeguamento dell'organico di diritto del personale ATA alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2021/22. Da domani giovedì 8 luglio saranno aperte le funzioni per la trasmissione al sistema informativo di eventuali adeguamenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) Il ministero dell'istruzione pubblica laper l'dell'didel personale ATAdiper l'anno scolastico/22. Da domani giovedì 8sarannoleper la trasmissione al sistema informativo di eventuali adeguamenti. L'articolo .

