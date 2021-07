Olimpiadi Tokyo 2021, Atletica: Irene Siragusa, scheda e palmares (Di venerdì 9 luglio 2021) Nome: Irene Cognome: Siragusa Luogo e data di nascita: Poggibonsi, 23 giugno 1993 Disciplina: Atletica leggera, 4×100 palmares: oro 4×100 World Relays 2021 Precedenti alle Olimpiadi: esordiente Obiettivo a Tokyo 2021: finale Foto: Fidal/Colombo Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Poggibonsi, 23 giugno 1993 Disciplina:leggera, 4×100: oro 4×100 World RelaysPrecedenti alle: esordiente Obiettivo a: finale Foto: Fidal/Colombo

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Bach a Tokyo, 3 giorni in isolamento ... 3 giorni in isolamento Il governo giapponese ha manifestato l'intenzione di varare un nuovo stato di emergenza sanitaria per tutta la durata delle Olimpiadi di Tokyo, prefigurando Giochi con poco ...

Stato d'emergenza e niente pubblico ...Yoshihide Suga, conferma la decisione del governo per un nuovo stato di emergenza in vigore per tutta la durata delle Olimpiadi Tokyo (23 luglio - 8 agosto). Entrerà in vigore lunedì e durera fino al ...

Olimpiadi, niente spettatori a Tokyo causa Covid la Repubblica Olimpiadi Tokyo 2021, Atletica: Gaia Sabbatini, scheda e palmares Nome: Gaia Cognome: Sabbatini Luogo e data di nascita: Teramo, 10 giugno 1999 Disciplina: atletica leggera, 1500 metri Palmares: --- Precedenti alle Olimpiadi: esordiente Obiettivo a Tokyo 2021: final ...

