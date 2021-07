Mourinho: «Voglio la Roma dei romanisti. Mi aspetto qualche trofeo» (Di giovedì 8 luglio 2021) Conferenza stampa Mourinho: le dichiarazioni del nuovo allenatore della RomaJosé Mourinho si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Roma. Il portoghese ha parlato in conferenza stampa illustrando progetto e obiettivi del club giallorosso.Roma – «Voglio ringraziare i tifosi. Il mio arrivo a Roma è stato eccezionale. Non ho ancora fatto nulla per meritarmi questo, mi sono sentito subito in debito perché l’accoglienza è stata davvero emozionante. Ringrazio per questo i tifosi, poi anche la Roma per la fiducia. Questa accoglienza mi ha colpito ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Conferenza stampa: le dichiarazioni del nuovo allenatore dellaJosési è presentato ufficialmente come nuovo allenatore della. Il portoghese ha parlato in conferenza stampa illustrando progetto e obiettivi del club giallorosso.– «ringraziare i tifosi. Il mio arrivo aè stato eccezionale. Non ho ancora fatto nulla per meritarmi questo, mi sono sentito subito in debito perché l’accoglienza è stata davvero emozionante. Ringrazio per questo i tifosi, poi anche laper la fiducia. Questa accoglienza mi ha colpito ...

OfficialASRoma : ??? “Voglio cercare di creare una squadra di cui i tifosi possano essere orgogliosi nei giorni in cui si vince, ma a… - MRZ1977 : RT @ilRomanistaweb: 'Voglio e devo ringraziare i tifosi, per la loro reazione al mio annuncio alla Roma è stata eccezionale. Non ho ancora… - MatteoPlateroti : RT @FootballAndDre1: Io non posso parlare male di #Mourinho. Non ci riesco. Gli voglio troppo bene. Benvenuto José. - napolista : L’allenatore presentato in conferenza: “Voglio un’idea di gioco condivisa e divertente. La Roma di Mourinho? No, la… - lelloak : RT @coma_girl: 'Non voglio la Roma di Mourinho, voglio la Roma dei romanisti. Io sono uno in più, niente di più'. Vado a consumarmela a suo… -