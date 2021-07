Mourinho | stoccata all’Inter | “Facile vincere senza pagare stipendi”

(Di giovedì 8 luglio 2021) E’se non si pagano gli. José, nuovo allenatore della Roma, in conferenza stampa si presenta con unache pare riservata. Il club nerazzurro, con cui lo Special One ha vinto tutto tra il 2009 e il 2010, ha appena conquistato lo scudetto ma deve fare i conti con un biancio a dir poco complicato. “Noi parliamo di progetto, tempo e lavoro. Non parliamo di ‘tituli’, sarebbe una promessa troppo. Voi parlate di titoli, noi parliamo di migliorare, di progetto, di tempo. I ‘tituli’ arriveranno. La proprietà non vuole un ...

Giornata di presentazione non solo per José Mourinho come nuovo allenatore della Roma, ma anche quella di Luciano Spalletti come nuovo tecnico del Napoli. L'ex allenatore giallorosso tra le tante doma ...