Mourinho: “Cristante grande talento. Mi dispiace per Spinazzola, lo aspetto a braccia aperte” (Di giovedì 8 luglio 2021) Continua la conferenza stampa di presentazione di Josè Mourinho. Il portoghese ha parlato di Cristante e Spinazzola: “Siamo felici di avere questi giocatori in una nazionale che sta facendo molto bene e che, al 50% questi questi giocatori di tornare al club come campioni d’Europa. Motivo d’orgoglio per loro e per me che non ho mai allenato questo giocatori. Siamo tutti felici per questa situazione. Cristante dimostra che è una Nazionale piena di talento, Mancini chiaramente ha grande rispetto per lui come giocatore. Ha grandi potenzialità e lo aspetto a ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Continua la conferenza stampa di presentazione di Josè. Il portoghese ha parlato di: “Siamo felici di avere questi giocatori in una nazionale che sta facendo molto bene e che, al 50% questi questi giocatori di tornare al club come campioni d’Europa. Motivo d’orgoglio per loro e per me che non ho mai allenato questo giocatori. Siamo tutti felici per questa situazione.dimostra che è una Nazionale piena di, Mancini chiaramente harispetto per lui come giocatore. Ha grandi potenzialità e loa ...

Advertising

illegionarioASR : RT @sdegnata: #Mourinho: “Siamo molto contenti di avere dei giocatori in nazionale. Aspetto a braccia aperte Cristante. Spinazzola é incred… - CoreRomanista : #Mourinho: 'La #nazionaleitaliana è una squadra piena di talento, possono giocare solo in 11 e #Mancini non può far… - CoreRomanista : #Mourinho: Siamo felici che abbiamo #Cristante e #Spinazzola in una nazionale che sta facendo molto bene e che ha i… - CUCS_ : RT @romanewseu: #Mourinho: '#Spinazzola e #Cristante? Siamo felici che abbiamo questi giocatori in Nazionale. Mancini ha un grande rispetto… - ASRunicoAmor : RT @forzaroma: #Mourinho: 'Tutti noi siamo felici di avere giocatori nella Nazionale che sta facendo molto bene. E' per noi un orgoglio. Io… -