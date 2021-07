Mondo di mezzo, prescrizione e assoluzione per Alemanno per corruzione. La Cassazione conferma il finanziamento illecito (Di giovedì 8 luglio 2021) Una corruzione non c’era, ma l’altra è prescritta. Il reato di finanziamento confermato e una riqualificazione del reato in traffico di influenze con la pena da rideterminare. A sintetizzarla così la decisa della Cassazione sulla posizione di Gianni Alemanno la cui posizione fu stralciata dal mare magnum del processo Mafia Capitale/Mondo di mezzo appare molto meno favorevole per l’ex sindaco di Roma a cui arrivano felicitazioni da un imputato eccellente di quel processo come Salvatore Buzzi, l’ex ras delle cooperative condannato a 12 anni e 10 mesi perché caduta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Unanon c’era, ma l’altra è prescritta. Il reato dito e una riqualificazione del reato in traffico di influenze con la pena da rideterminare. A sintetizzarla così la decisa dellasulla posizione di Giannila cui posizione fu stralciata dal mare magnum del processo Mafia Capitale/diappare molto meno favorevole per l’ex sindaco di Roma a cui arrivano felicitazioni da un imputato eccellente di quel processo come Salvatore Buzzi, l’ex ras delle cooperative condannato a 12 anni e 10 mesi perché caduta ...

Rinaldi_euro : Mafia Capitale, la Cassazione assolve Gianni Alemanno dall'accusa di corruzione: 'Fine di un incubo' - Il Tempo - fattoquotidiano : Mondo di mezzo, la Cassazione assolve Alemanno dall’accusa di corruzione. Ci sarà appello-bis per il traffico di in… - Agenzia_Ansa : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato assolto dall'accusa di corruzione dalla Cassazione nell'ambito di uno… - BillisCia : Mondo di Mezzo, Gianni Alemanno assolto in Cassazione: 'Un incubo di 7 anni che doveva essere evitato' - daycondusio_tu : @ErsyC @dina9016756559 @JoMarch93 @_heysestra Non sono pubbliche perché abbiamo avuto il buon senso! Però le buon s… -