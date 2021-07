Michelle Yeoh | confermata nel cast di The Witcher | Blood Origin

(Di giovedì 8 luglio 2021) Netflix annuncia la partecipazione dinel ruolo di Scían in The, una serie live-action in sei episodi, prequel di Thesarà Scían, l’ultima della sua tribù nomade elfica: nessuno può competere con la sua abilità con la spada e nessuno prova così tanto dolore quanto lei. Quando decide di recuperare una spada sacra, sottratta alla sua decaduta tribù con mezzi nefasti, si lancia in una ricerca mortale che cambierà le sorti del continente. Insieme a, ...

Advertising

fantasy_magazin : #MichelleYeoh nel #cast di #TheWitcher #BloodOrigin di @Netflix - GameXperienceIT : The Witcher: Blood Origin vedrà Michelle Yeoh nei panni di Scìan - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #MichelleYeoh si è appena unita al cast di #TheWitcherBloodOrigin, serie-prequel di #TheWitcher, di prossima uscita su #N… - MoviesAsbury : #MichelleYeoh si è appena unita al cast di #TheWitcherBloodOrigin, serie-prequel di #TheWitcher, di prossima uscita… - Screenweek : #TheWitcher #MichelleYeoh nel cast del prequel #BloodOrigin Il suo ruolo sarà quello di Scían, l'ultima sopravvissu… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Yeoh

Presente anchenel ruolo di Scían, l'ultima della sua tribù nomade elfica. Nessuno può competere con la sua abilità con la spada e nessuno prova così tanto dolore quanto lei. Quando ...è Scian La presenza nel cast diè confermata. Sarà lei il volto di Scian , ultima nomade elfica della tribù in The Witcher - Blood Origin . Tante le sue capacità: nessuno ...Netflix ha ufficialmente annunciato la partecipazione di Sophia Brown nel ruolo di Éile in The Witcher: Blood Origin, la serie prequel di The Witcher.L'attrice, vista in serie come The Capture e Marcella, interpreterà Éile, una guerriera con la passione del canto ...