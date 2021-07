MedFever | una rete di termometri per misurare la ' febbre' del mare

(Di giovedì 8 luglio 2021) (Adnkronos) - Unadi sensori-termometro sottomarini in grado diogni 15 minuti le temperature del mar Tirreno per comprendere l'impatto del surriscaldamento globale sugli ecosistemi sommersi. È l'obiettivo del progettopresentato oggi, in occasione della Giornata internazionale del Mar Mediterraneo, al quale partecipano Enea (partner scientifico), l'associazione MedSharks, l'azienda Lush e un gruppo di subacquei volontari provenienti da centri immersione di Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Perla ‘' del nostro, i ...

