Mass Effect Legendary Edition ha una mod che ripristina le inquadrature 'hot' tagliate (Di giovedì 8 luglio 2021) Il modder che ha eliminato le inquadrature "hot" da Mass Effect 2 e 3 ora le ha reinserite. Scottina123, la cui mod pubblicata lo scorso inverno ha rimosso discretamente tutti i primi piani del sedere di Miranda dalla serie Mass Effect originale, ora offre una mod che rimette in gioco le inquadrature in Mass Effect Legendary Edition. Nello sviluppo della Legendary Edition, BioWare ha sottilmente riconosciuto alcune delle sue discutibili scelte di telecamere nei giochi originali e ha ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 luglio 2021) Il modder che ha eliminato le"hot" da2 e 3 ora le ha reinserite. Scottina123, la cui mod pubblicata lo scorso inverno ha rimosso discretamente tutti i primi piani del sedere di Miranda dalla serieoriginale, ora offre una mod che rimette in gioco lein. Nello sviluppo della, BioWare ha sottilmente riconosciuto alcune delle sue discutibili scelte di telecamere nei giochi originali e ha ...

