Malore in allenamento per Babacar, l’Alanyaspor: “È spasmo cardiaco” (Di giovedì 8 luglio 2021) Arrivano novità sulle condizioni di Khouma Babacar, ex attaccante di Fiorentina, Sassuolo e Lecce. Il calciatore, che oggi milita nel campionato turco con la maglia dell’Alanyaspor, stamattina ha avverito un Malore durante l’allenamento al campo di Burdur. Gli esami medici sono stati effettuati subito ed è stato evidenziato uno spasmo cardiaco. Nelle prossime ore i dottori svolgeranno indagini più dettagliate e Babacar sarà sottoposto a tutte le cure del caso. Di seguito il nucleo del comunicato ufficiale della squadra turca: “È stato stabilito che il nostro ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 luglio 2021) Arrivano novità sulle condizioni di Khouma, ex attaccante di Fiorentina, Sassuolo e Lecce. Il calciatore, che oggi milita nel campionato turco con la maglia del, stamattina ha avverito undurante l’al campo di Burdur. Gli esami medici sono stati effettuati subito ed è stato evidenziato uno. Nelle prossime ore i dottori svolgeranno indagini più dettagliate esarà sottoposto a tutte le cure del caso. Di seguito il nucleo del comunicato ufficiale della squadra turca: “È stato stabilito che il nostro ...

Advertising

GoalItalia : Momenti di paura per Babacar: uno spasmo cardiaco lo ha colpito durante l'allenamento mattutino di oggi ?? - marcuccimauriz : RT @firenzeviola_it: BABACAR, Malore in allenamento: è in ospedale - LALAZIOMIA : Babacar, paura per l’ex Serie A: colpito da uno spasmo cardiaco prima dell’allenamento - zazoomblog : Babacar malore durante l’allenamento: l’ex Lecce fermato per spasmo cardiaco - #Babacar #malore #durante - bimbadiallegri : RT @GoalItalia: Momenti di paura per Babacar: uno spasmo cardiaco lo ha colpito durante l'allenamento mattutino di oggi ?? -