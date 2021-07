Luciano Spalletti, stoccata a Totti: «Sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction. Mi dispiace non abbia avuto grande successo, se me l’avessero detto avevo un paio di scene per fare audience» – Video (Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano Spalletti Nuova avventura, vecchie ruggini. Nel giorno del suo insediamento al Napoli, di cui è il nuovo allenatore, Luciano Spalletti ha rifilato una “scoppola” a distanza a Francesco Totti e alla miniserie di Sky a lui dedicata – Speravo de morì prima – nella quale l’ex mister della Roma veniva raccontato come un accanito oppositore del Pupone nei suoi ultimi mesi da calciatore. A tendere l’assist a Luciano Spalletti è stata la domanda di un giornalista intervenuto nel corso della conferenza stampa tenuta oggi dal nuovo allenatore del Napoli, che sull’ex ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 luglio 2021)Nuova avventura, vecchie ruggini. Nel giorno del suo insediamento al Napoli, di cui è il nuovo allenatore,ha rifilato una “scoppola” a distanza a Francescoe alla miniserie di Sky a lui dedicata – Speravo de morì prima – nella quale l’ex mister della Roma veniva raccontato come un accanito oppositore del Pupone nei suoi ultimi mesi da calciatore. A tendere l’assist aè stata la domanda di un giornalista intervenuto nel corso della conferenza stampa tenuta oggi dal nuovo allenatore del Napoli, che sull’ex ...

Advertising

sscnapoli : ?? | Primo giorno di Mister #Spalletti al Konami Training Center. ?? - tvdellosport : ?? NAPOLI, È ARRIVATO SPALLETTI Luciano #Spalletti è arrivato in città per iniziare la sua nuova avventura da all… - ChecchiaMarco : RT @CozzAndrea: “Non c’è una maglia per le amichevoli ed una per le partite, c’è n’è una sola e quando la si indossa, si fa sul serio” -Luc… - ivangallo80 : RT @nickwolff__: “Calciatore forte, mente forte, testa forte!” Luciano Spalletti. - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli #Insigne Repubblica – Spalletti vuole trattenere Insigne, ma il riferimento alle… -