Lega e Pd | il litigio che porta al testacoda sul Colle Il mosaico di Fusi

(Di giovedì 8 luglio 2021) E così il 13 luglio la legge Zan contro l’omofobia va in aula al Senato senza un accordo tra forze politiche che lo sorregga. Una specie di rodeo, dove si affollano e si mischiano pulsioni identitarie e manovre politiche, e che contrasta con un principio basilare del ruolo del Parlamento: evitare gli scarponi chiodati dell’ideologia nelle questioni etiche. Le quali per loro stessa natura sconsigliano fondamentalismi e guerre di religione essendo un terreno sul quale nessuno può pretendere di avere in tasca la verità assoluta. In questi casi la capacità di dialogo dovrebbe prevalere sulle logiche di schieramento: i principi vanno certamente difesi ma altrettanto certamente devono trovare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lega litigio

Il Sole 24 ORE

Non sarebbe un bel segnale per una maggioranza" aveva detto il capogruppo dellaal Senato ... Ilsocial Mentre in parlamento di discute, il leader di Italia viva si è messo a litigare con ...Alla base del violento, finito in rissa, ci sarebbe una storia di passeur. "Qualche giorno ... "E' una situazione insostenibile per tutti " dichiara l'assessore Eleonora Palmero () " Prima ...Si avvicina l'atteso debutto della e-bike Fiido X che sarà lanciata su Indiegogo il 13 luglio. Svelate alcune caratteristiche tecniche e la presenza di una variante Lite. I super early bird potranno a ...I carabinieri della locale stazione, a seguito della querela presentata da un 75enne, di Tratalias, pensionato e incensurato, nei confronti di un 84enne del luogo originario di Giba, pensionato, ...