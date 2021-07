(Di giovedì 8 luglio 2021) Non è ancora arrivato il tempo di riaprire. Nononostante l’avanzamento della campagna vaccinale e i buoni risultati ottenuti nell’immunizzazione della popolazione, forse serve ancora cautela. È quello che sostengono i 122 medici efirmatari di una lettera, pubblicata su Lancet il 7 luglio e indirizzata al premier inglese Boris Johnson. Aprire adesso, sostengono, sarebbe «pericoloso e prematuro». L’appello arriva in risposta alla decisione del governo inglese di allentare le restrizionila pandemia a partire dal 19 luglio. Per Johnson è inevitabile «imparare a convivere con il coronavirus» e sapere, fin da subito «che ci saranno altre ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo, Tokyo verso un nuovo stato di emergenza. Contagi record in Corea del Sud - shadowsugeo : RT @italianarmyfam_: ??L'ex primo ministro della Corea del Sud, Chung Sye-kyun, si è congratulato con i BTS. “Abbiamo iniziato la mattinata… - Treccani : ???? L'intesa tra Corea del Sud e Indonesia si estende ormai dal commerciale al militare, e non si può sottovalutare… - kim_sofy_03 : RT @italianarmyfam_: ??L'ex primo ministro della Corea del Sud, Chung Sye-kyun, si è congratulato con i BTS. “Abbiamo iniziato la mattinata… - eflatmajor73 : RT @Linkiesta: La Corea del Sud richiude, gli scienziati inglesi contro la riapertura -

Ultime Notizie dalla rete : Corea del

Le Borse asiatiche chiudono in calo con la ripresa dei contagi da coronavirus in Giappone eSud. Gli investitori guardano alle prossime mosse della Fed con i timori che la banca centrale americana possa inasprire la politica monetaria in anticipo rispetto alle previsioni. Sotto i ...Bene la Nuova Zelanda, l'Australia, il Giappone, la Polonia, la Germania, la Grecia e laSud. E per l'Italia? Il grafico sopra esposto illustra che siamo in ritardo ma c'è chi sta peggio di ...Attualità – visto il momento storico che stiamo attraversando – e anche le atmosfere della Corea del Sud. Perché nel corto la città di Seoul viene mostrata attraverso la lente della diversità. Sia ...Khrisjoy passa nelle mani di Alsara Investment Group. La società d’investimento svizzera ha acquisito una quota di maggioranza del marchio milanese di puffer jacket, fondato dal managing director Maur ...