Italia-Inghilterra: Mattarella a Londra per la finale di Euro 2020. «Forza azzurri» (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA – Non avrà problemi a gridare Forza azzurri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che domenica 11 luglio 2021 sarà allo stadio Wembley di Londra per assistere a Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020. Mattarella, come fatto sapere dal Quirinale, sarà a fianco degli azzurri così come fecero Sandro Pertini per i mondiali di Spagna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA – Non avrà problemi a gridare, il presidente della Repubblica, Sergio, che domenica 11 luglio 2021 sarà allo stadio Wembley diper assistere adi, come fatto sapere dal Quirinale, sarà a fianco deglicosì come fecero Sandro Pertini per i mondiali di Spagna L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? ???????????? ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Domenica 11 luglio ? ore 21 ?? Wembley Stadium, Londra… - GoalItalia : A Wembley sarà Italia-Inghilterra ?????????????????? Dovremo prendercela a casa loro ???? - Paolo_Bargiggia : Non c'è limite all'indecenza di questa sinistra italiana che arriva persino a 'tifare' Inghilterra in un' ipotetica… - morganipatrizia : RT @RaiNews: Sarà il presidente della Repubblica ad assistere alla finale di calcio degli europei - 28_chopsuey : RT @_niahoran_: @_non_rompere io ovviamente italia, ma sono dell’idea che ognuno può tifare quello che vuole. l’unica cosa che non ha senso… -