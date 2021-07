Imen Jane accusata di aver comprato followers su Instagram: lei non ci sta e risponde (Di giovedì 8 luglio 2021) Nei giorni scorsi il mondo dei social si è focalizzato sulla polemica che ha visto coinvolta Imen Jane e la sua amica Francesca Mapelli. Oggi l’influencer è ancora al centro del dibattito per un’altra presunta mossa che, secondo il web, potrebbe danneggiarla ancora di più. Quale? Stando a quanto leggiamo su Twitter, gli utenti starebbero accusando Imen Jane di aver comprato in queste ore circa 1000 followers. Una mossa, a detta degli utenti, utile a far risalire il numero dei seguaci dopo la perdita di oltre 50.0000 followers avvenuta nei giorni ... Leggi su trashblog (Di giovedì 8 luglio 2021) Nei giorni scorsi il mondo dei social si è focalizzato sulla polemica che ha visto coinvoltae la sua amica Francesca Mapelli. Oggi l’influencer è ancora al centro del dibattito per un’altra presunta mossa che, secondo il web, potrebbe danneggiarla ancora di più. Quale? Stando a quanto leggiamo su Twitter, gli utenti starebbero accusandodiin queste ore circa 1000. Una mossa, a detta degli utenti, utile a far risalire il numero dei seguaci dopo la perdita di oltre 50.0000avvenuta nei giorni ...

FranAltomare : Imen Jane che consiglia di studiare. Niente, fa già ridere così. - Davide : Erano anni che non vedevo un personaggio così vanziniano come l’amica di Imen Jane a Palermo - KarimKarabu : RT @MajestyCatsy: Ok Imen Jane, 1000 follower bot che ti rovinano l’engagement mica i 60mila reali che hai perso in sti giorni. Ce lo segni… - frchldvs : RT @anikeatable: Imen Jane: 'Chiunque provi a diffamarmi si questo o altro incitando e fomentando odio e falsità sul mio conto, verrà raggi… - starryngt_ : Imen Jane, dopo tutte le figuracce fatte, prova ancora a pigliarci per il culo, the audacity -

Ultime Notizie dalla rete : Imen Jane L'ultima di Imen Jane: i follower finti - Rolling Stone Italia Dopo la polemica che l'ha vista protagonista l'influencer aveva perso migliaia di follower. Nelle ultime ore ne ha riguadagnati tanti, ma quasi tutti falsi. E dà la colpa ai suoi nemici che le ...

Date a Gattuso, sanculotto antisocial, la direzione di Repubblica Il duo Imen Jane - Francesca Mapelli E fin qui si ride, le cose invece si sono fatte dannatamente serie quando il giornalismo italiano ha dovuto confrontarsi con " le storie Instagram di Imen Jane e ...

Imen Jane, dietro il siparietto con la lavoratrice di Palermo c’è un sottotesto importante Il Fatto Quotidiano Lapam Donne Impresa: venerdì 9 a Fiorano un convegno per la ripartenza Venerdì 9 luglio nel castello di Spezzano si terrà l’incontro ‘Donne al centro della ripartenza’ promosso dal gruppo Donne Lapam in occasione del congresso elettivo. L’evento avrà inizio alle 18 e sar ...

L’ultima di Imen Jane: i follower finti Dopo la polemica che l'ha vista protagonista l'influencer aveva perso migliaia di follower. Nelle ultime ore ne ha riguadagnati tanti, ma quasi tutti falsi. E dà la colpa ai suoi nemici che le compran ...

