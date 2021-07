Giustizia | Draghi chiede sostegno alla riforma | «Ora lealtà in Parlamento»

(Di giovedì 8 luglio 2021) Via liberaproposta Cartabia dal Consigliio dei ministri. Mediazione con i Cinque Stelle che avevano minacciato l’astensione sul testo per il nodo prescrizione

Advertising

fattoquotidiano : RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 'È in corso una truffa politica e mediatica'. L'intervento di @petergomezblog [VIDEO]… - fattoquotidiano : Riforma della (in) giustizia di Cartabia: l'M5S si impunta, Draghi e Guardasigilli aprono sulla corruzione - petergomezblog : Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa “morire”… - Idl3 : RT @francofontana43: Draghi perde la pazienza: la riforma della Giustizia sarà approvata così com’è. I 5 Stelle si piegano al diktat ma c’è… - N36volpe1973 : Le larghe intese presentano il conto. I Cinque stelle ingoiano il rospo Cartabia. Due ore di trattative con Draghi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Draghi

...ministra dellaha lavorato di fino e con enorme pazienza per cucire una nuova normativa sulla prescrizione che deve adesso affrontare il normale iter parlamentare, e in questo Mario...Ma ora sullal'Italia volta pagina.ha fatto un miracolo politico'. - - >, sì del Cdm Ma andiamo con ordine. Il giorno più lungo del presidente del Consiglio comincia alle ...Mentre sulla Rai Mario Draghi annuncia di voler fare da solo su presidente e Ad, con i grillini che ancora non riescono a trovare un nome per il Cda, il nodo di giornata è stato sulla riforma della ...La novità è l'inserimento dei reati contro la PA, come la corruzione e la concussione, tra quelli con tempi processuali allungati. Un risultato, si apprende da fonti di governo M5S, frutto delle riuni ...