Europei | Uefa apre procedimento disciplinare contro l’Inghilterra per il laser puntato sul portiere Schmeichel al momento del rigore

(Di giovedì 8 luglio 2021) Undagli spalti sul volto deldella Danimarca Kasper, proprio neldel tanto discusso calcio diche ha portato alla vittoria per 2-1. Per questo e altro laha deciso di aprire unla nazionale allenata da Gareth Southgate. A tre giorni dalla finalel’Italia, in programma domenica sera a Wembley, laintende indagare l’episodio delfinito ...

Il risultato di Italia - Inghilterra , finale degliin programma domenica 11 luglio, " è già scritto " e sfortunatamente non sorriderà agli ...- che ci sia un complotto messo in atto dalla......Mattarella domenica sarà a Wembley per sostenere gli azzurri nella finale deglidi Calcio tra Italia e Inghilterra. Una decisione presa dopo aver ricevuto, ieri, l'invito formale della, ...1998-2021 UEFA. All rights reserved. La parola UEFA, il logo UEFA e tutti i marchi che si riferiscono a competizioni UEFA, sono marchi registrati e/o copyright della UEFA. Tali marchi non possono ...L’Uefa ha avviato un procedimento nei confronti dell’Inghilterra dopo la semifinale degli Europei di ieri sera a Wembley per l’uso di un puntatore laser da parte di un tifoso diretto al portiere danes ...