DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: i corridori sono ai nastri di partenza. Si ritira Peter Sagan (Di giovedì 8 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 13.35 La partenza effettiva avverrà alle 13.44. 13.30 Sta per partire la dodicesima tappa del Tour de France 2021 13.25 Tra cinque minuti si parte. 13.20 Sagan lascia il Tour a causa di un problema al ginocchio. 13.15 Si ritira dalla Grande Boucle Peter Sagan. 13.10 Philipsen e Van Aert sono i rivali principali di Cavendish ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE13.35 Laeffettiva avverrà alle 13.44. 13.30 Sta per partire la dodicesimadelde13.25 Tra cinque minuti si parte. 13.20lascia ila causa di un problema al ginocchio. 13.15 Sidalla Grande Boucle. 13.10 Philipsen e Van Aerti rivali principali di Cavendish ...

zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 tappa di oggi LIVE: i corridori sono ai nastri di partenza. Si ritira Peter Sagan -… - ADM_assdemxmi : RT @Legambiente: #ABT - Appennino Bike Tour ????? Il 16 luglio parte Appennino Bike Tour da Altare (SV) in Liguria: Legambiente e @ViviAppe… - zazoomblog : LIVE Tour de France tappa di oggi in DIRETTA: Peter Sagan non parte - #France #tappa #DIRETTA: #Peter #Sagan - Legambiente : #ABT Appennino Bike Tour????? A Misura di due ruote, per la Ciclovia dell’Appennino #Misura ha contribuito al viagg… - RaiSport : ????? #TourdeFrance, oggi la 12ª tappa Oggi tappa per velocisti. Diretta dalle 14.20 su @Rai2 #TDF2021 #raitour -