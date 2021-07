Ddl Zan, diretta Fedez divide social: “Abbassa livello”, “Ma non è un politico” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Forse è meglio se non parli di politica, si vede che non ne sai”, “Ha fatto una pessima figura”, “Ha già difficoltà col canto, figuriamoci con la politica”, “Sì, ma non è un politico, non si può sapere tutto”. Fedez spacca – ancora una volta- i social: la diretta che il rapper ha organizzato ieri sul suo canale Instagram, invitando Alessandro Zan e Marco Cappato con l’intento di chiarire luci ed ombre del disegno di legge contro l’omotransfobia, si è trasformato in un dibattito che, per lo più, non ha convinto gli utenti del web. Alcune ‘gaffes’ di Fedez hanno fatto da apripista ad una serie di commenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) “Forse è meglio se non parli di politica, si vede che non ne sai”, “Ha fatto una pessima figura”, “Ha già difficoltà col canto, figuriamoci con la politica”, “Sì, ma non è un, non si può sapere tutto”.spacca – ancora una volta- i: lache il rapper ha organizzato ieri sul suo canale Instagram, invitando Alessandro Zan e Marco Cappato con l’intento di chiarire luci ed ombre del disegno di legge contro l’omotransfobia, si è trasformato in un dibattito che, per lo più, non ha convinto gli utenti del web. Alcune ‘gaffes’ dihanno fatto da apripista ad una serie di commenti ...

ilriformista : La diretta di Fedez sul #DdlZan è uno show improvvisato che si trasforma in boomerang (di @aldotorchiaro) - Linkiesta : L’arte di combattere per le buone cause, senza nemmeno curarsi di capirle. Per discutere del ddl Zan, Fedez convoc… - VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - Gielle76 : Altri pareri su DDL, non omologati - Franco32656300 : RT @MilkoSichinolfi: #facciamorete è nata per sostenere battaglie di civiltà. Il Ddl Zan è una di queste. Alziamo la voce perché venga as… -