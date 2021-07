(Di giovedì 8 luglio 2021) Confermando la loro presenza all'IAA di, la Renault e lahanno annunciato il debutto in anteprima mondiale di due modelli. La Losanga porterà la tanto attesa Megane E-Tech Electric, che verrà affiancata dalla R5 Propotype e da alcuni esemplari della R5 originale. La Casa rumena, invece, presenterà una nuova vettura a, ma i dettagli sul nome e sulle caratteristiche delnon sono ancora stati forniti. L'ipotesi, tuttavia, è che si tratti di una multispazio capace di sostituire in un colpo solo la Dokker, la wagon Logan MCV e la monovolume Lodgy: quest'ultima, infatti, è ...

Motor1italia : Dacia presenta un nuovo modello a 7 posti all’IAA di Monaco - dinoadduci : Dacia - All'IAA di Monaco con un nuovo modello a sette posti - daciaitalia : Oggi dopo 9 mesi ci ritroviamo all’interno della #DaciaArena per parlare, del rinnovamento della Gamma e della Nuov… - viaggiareonthe1 : Dacia - All'IAA di Monaco con un nuovo modello a sette posti - pponsil : @disinformatico Grazie! All'inizio mi ero fatto tentare dalla dacia spring, ma poi per vari motivi ho preso la twin… -

Una macchina con una buona dotazione, con una guida semplice e adatta all'uso quotidiano e familiare ... In particolare, Hyundai Bayon a GPL andrà a sfidare la 'parente' Kia Stonic e soprattutto Dacia Duster e ...