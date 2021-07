Covid, Speranza: pandemia non è finita, giusta prudenza Oms (Di giovedì 8 luglio 2021) 'Le parole di prudenza dell'Oms sono quelle che ripeto da sempre: la pandemia non è finita, dobbiamo avere grande prudenza e attenzione soprattutto per le varianti che sono elementi di ulteriore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 luglio 2021) 'Le parole didell'Oms sono quelle che ripeto da sempre: lanon è, dobbiamo avere grandee attenzione soprattutto per le varianti che sono elementi di ulteriore ...

Adnkronos : #Covid Italia, contagi in rialzo: ieri superati i 1000 casi, non succedeva dal 19 giugno. Speranza: 'Non è finita'. - FrancescoLollo1 : Ormai è chiaro. Prima ha sottovalutato la pandemia, poi è stato incapace di fronteggiare l'emergenza Covid 19.… - Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - DelarueF : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: pandemia non è finita, giusta prudenza Oms #covid - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: pandemia non è finita, giusta prudenza Oms #covid -