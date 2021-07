Covid, ha la sindrome di Down: 62enne sconfigge il virus dopo 3 mesi di ospedale (Di giovedì 8 luglio 2021) Ha sconfitto il coronavirus dopo tre mesi di ospedale Fabrizia, 62enne affetta dalla sindrome di Down e una delle ultime pazienti a lasciare la degenza Covid del San Donato di Arezzo . E' stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 luglio 2021) Ha sconfitto il coronatrediFabrizia,affetta dalladie una delle ultime pazienti a lasciare la degenzadel San Donato di Arezzo . E' stata ...

