Calo nei mercati europei | Milano inclusa

(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con l'S&P-500 che arretra dello 0,92%. Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,184. Sessione debole per l'oro, che scambia con un Calo dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 72,45 dollari per barile. Lo Spread peggiora, toccando i +111 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,76%. Tra le principali Borse europee pessima ...

