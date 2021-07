Calcio | Gareth Southgate | “L’Italia ha un grande valore Sarà una partita epica”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Si avvicina la finale di Euro 2020, sfida che vedràin campo contro l’Inghilterra che ieri sera ha sconfitto 2 a 1 la Danimarca ai tempi supplementari.si prepara per scendere in campo e guidare la propria formazione verso il primo titolo europeo della storia. Il tecnico britannico ha mostrato la propria soddisfazione ieri al termine di unaper nulla scontata. L’Inghilterra si appresta per una finale che si terrà davanti al pubblico di Wembley, sede di tutti match dell’ultima settimana di Euro 2020.ha rilasciato ai microfoni di ‘ANSA: “Sono molto orgoglioso dei ...

Una redenzione personale perSouthgate, colpevole del rigore decisivo che aveva decretato l'eliminazione dei Tre Leoni, nel campionato europeo nel 1996. "Sono molto orgoglioso dei miei ...... oltre a rinnovare l'incoraggiamento patriottico ai Bianchi diSouthgate, è tornato a ... Nella speranza che la festa deleuropeo non finisca tuttavia per fare da guastafeste nella terra ...Si avvicina la finale di Euro 2020, sfida che vedrà l'Italia in campo contro l'Inghilterra che ieri sera ha sconfitto 2 a 1 la Danimarca ai tempi supplementari. Gareth Southgate si prepara per scender ...LONDRA - Sarà Italia-Inghilterra la finale di Euro 2020. Gli uomini di Southgate raggiungono cosi gli azzurri di Roberto Mancini nell'atto finale di questi Europei a Wembley, palcoscenico delle Final ...