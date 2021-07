Avellino, fecero esplodere una bomba al centro per l’impiego in segno di protesta contro le misure anti-Covid: arrestati – Video (Di giovedì 8 luglio 2021) Progettarono, costruirono e fecero esplodere l’ordigno che nel maggio 2020 provocò ingenti danni al centro per l’impiego di Avellino, un attentato organizzato per manifestare il proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti emessi dal governo per contrastare il contagio da Covid-19: è l’accusa che viene contestata dalla Procura di Napoli a due simpatizzanti dei “Movimenti Spontanei Popolari”, arrestati all’alba dai carabinieri del Ros e dai militari del comando provinciale di Avellino. Ai due, Ubaldo Pelosi, 51 anni, e Carmine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Progettarono, costruirono el’ordigno che nel maggio 2020 provocò ingenti danni alperdi, un attentato organizzato per manifestare il proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti emessi dal governo per contrastare il contagio da-19: è l’accusa che viene contestata dalla Procura di Napoli a due simpatizzdei “Movimenti Spontanei Popolari”,all’alba dai carabinieri del Ros e dai militari del comando provinciale di. Ai due, Ubaldo Pelosi, 51 anni, e Carmine ...

Advertising

Majden3 : RT @ultimenotizie: Progettarono, costruirono e fecero esplodere l'ordigno che nel maggio 2020 provocò ingenti danni al centro per l'impiego… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: Progettarono, costruirono e fecero esplodere l'ordigno che nel maggio 2020 provocò ingenti danni al centro per l'impiego… - edisonpaviles1 : RT @LaStampa: Fecero esplodere una bomba ad Avellino per contestare i provvedimenti anti-Covid, due uomini arrestati - MarcoCampa10 : RT @ultimenotizie: Progettarono, costruirono e fecero esplodere l'ordigno che nel maggio 2020 provocò ingenti danni al centro per l'impiego… -