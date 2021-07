All' asta la ' Testa di un orso' di Leonardo | attesa cifra record da Christie' s

Advertising

juventusfc : ?? ?????????? ???????? ?? ?? Avete ???? ???????????? di tempo dalle ?????? ????:???? di oggi, ???????????? ?? ????????????, per acquistare il terzo dei… - IreneMa39464417 : VENDERESTI TUO FIGLIO OD IL TUO PET ALL'ASTA? IO NO... - sofiapisu95 : RT @UnioneSarda: #Londra #Cultura - Disegno di #leonardodavinci va all’asta: vale 14 milioni di euro - fisco24_info : All'asta un disegno di Da Vinci, attesi 14 milioni di euro: Raffigurante la testa di un orso verrà offerto oggi al… - UnioneSarda : #Londra #Cultura - Disegno di #leonardodavinci va all’asta: vale 14 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : All asta

ANSA Nuova Europa

Sarà battuto oggiun piccolo disegno di Leonardo da Vinci raffigurante la testa di un orso. Secondo quanto riporta la Bbc , la casa londinese Christie's si attende una cifra record: fino a 12 milioni di ...... in considerazione della base d'fissata, Ferretti Group e Sanlorenzo si riservano la scelta " seppur sofferta " di non partecipareindetta dal curatore per il 30 luglio 2021.Londra, 8 luglio 2021 - Sarà battuto oggi all'asta un piccolo disegno di Leonardo da Vinci raffigurante la testa di un orso. Secondo quanto riporta la Bbc, la casa londinese Christie's si attende una ...Ferretti Group e Sanlorenzo si riservano la scelta – seppur sofferta – di non partecipare all'asta indetta dal curatore per il 30 luglio 2021. Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società ...