Alessia Marcuzzi, dopo Mediaset nuovi progetti di lavoro: l’indiscrezione (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono passati solo pochi giorni dalla notizia dell’addio a Mediaset da parte di Alessia Marcuzzi, ma il futuro professionale della conduttrice è già argomento al centro delle prime indiscrezioni. Il condizionale è d’obbligo, perché di conferme o smentite ufficiali non ne sono arrivate, ma a quanto pare sembrerebbe che la conduttrice stia già valutando una proposta: a rendere nota l’indiscrezione è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. In base a quanto riportato sembrerebbe che Alessia sia in trattativa con il gruppo editoriale Discovery per un programma totalmente nuovo, di cui non sono ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono passati solo pochi giorni dalla notizia dell’addio ada parte di, ma il futuro professionale della conduttrice è già argomento al centro delle prime indiscrezioni. Il condizionale è d’obbligo, perché di conferme o smentite ufficiali non ne sono arrivate, ma a quanto pare sembrerebbe che la conduttrice stia già valutando una proposta: a rendere notaè stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. In base a quanto riportato sembrerebbe chesia in trattativa con il gruppo editoriale Discovery per un programma totalmente nuovo, di cui non sono ...

