Adani licenziato da Sky | spunta un amaro retroscena

(Di giovedì 8 luglio 2021) Lele Adani saluta Sky Sport dopo quasi un decennio insieme. Ma la separazione si è rivelata piuttosto traumatica Lele Adani e Sky: il matrimonio si scioglie dopo quasi 10 anni. L'annuncio a sorpresa è arrivato dallo stesso telecronista ieri in diretta durante Inghilterra-Danimarca, la semifinale di Euro 2020 che ha sancito i britannici come avversari dell'Italia

Addio nella bufera quello di Lele Adani al mondo di Sky Sport. Lele Adani comunica attraverso i social il suo disappunto sulla fine del rapporto con l'emittente satellitare. Lele Adani commenta su Instagram il suo addio a Sky Sport rivelando chi gli ha comunicato il suo licenziamento da opinionista e telecronista: "Quindi non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione"