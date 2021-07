Adam Driver è il nuovo ambassador di Burberry (Di giovedì 8 luglio 2021) L'apparizione sul red carpet di Cannes con indosso un impeccabile smoking firmato nientepopodimeno che da Burberry, aveva lasciato intuire che tra Adam Driver e il marchio inglese, questo fosse solo l'inizio. E, infatti, è di oggi la comunicazione ufficiale che l'attore americano, protagonista di Annette, il film di Leos Carax che ha aperto il Festival del cinema francese, è il nuovo volto della fragranza firmata Burberry che uscirà il prossimo agosto. Pascal LeSegretain «Sono molto felice di aver lavorato con Burberry e con Riccardo Tisci per questa campagna e di rappresentare la prima ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 luglio 2021) L'apparizione sul red carpet di Cannes con indosso un impeccabile smoking firmato nientepopodimeno che da, aveva lasciato intuire che trae il marchio inglese, questo fosse solo l'inizio. E, infatti, è di oggi la comunicazione ufficiale che l'attore americano, protagonista di Annette, il film di Leos Carax che ha aperto il Festival del cinema francese, è ilvolto della fragranza firmatache uscirà il prossimo agosto. Pascal LeSegretain «Sono molto felice di aver lavorato cone con Riccardo Tisci per questa campagna e di rappresentare la prima ...

