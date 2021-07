Videogiochi su console riempiti di pubblicità? 'Tra 1-2 anni sarà la normalità nei free-to-play' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Qualche giorno fa, sono emersi dei report che vedevano Electronic Arts stringere un accordo con la compagnia Simulmedia, per l'utilizzo di una piattaforma pubblicitaria chiamata playerWON. Anche se il publisher di FIFA ha smentito questi accordi, asserendo di non avere in programma di inserire nei suoi giochi pubblicità, playerWON è un prodotto che esiste davvero e che il suo creatore afferma che diventerà molto comune in futuro. Dave Madden di Simulmedia ha difeso il suo prodotto, dichiarando che la piattaforma playerWON prende gli insegnamenti dalla piattaforma pubblicitaria BrandBoost di WildTangent applicando il tutto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Qualche giorno fa, sono emersi dei report che vedevano Electronic Arts stringere un accordo con la compagnia Simulmedia, per l'utilizzo di una piattaforma pubblicitaria chiamataerWON. Anche se il publisher di FIFA ha smentito questi accordi, asserendo di non avere in programma di inserire nei suoi giochierWON è un prodotto che esiste davvero e che il suo creatore afferma che diventerà molto comune in futuro. Dave Madden di Simulmedia ha difeso il suo prodotto, dichiarando che la piattaformaerWON prende gli insegnamenti dalla piattaforma pubblicitaria BrandBoost di WildTangent applicando il tutto ...

