VIDEO | Sirigu e Chiellini dirigono l’orchestra: è festa grande nel pullman! (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si canta, si grida, si esulta: è un tripudio il pullman degli azzurri durante il ritorno in albergo! dirigono l’orchestra i maestri Sirigu e Chiellini. #azzurri #italia #euro2020 #Chiellini #Sirigu ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc L'articolo VIDEO Sirigu e Chiellini dirigono l’orchestra: è festa ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si canta, si grida, si esulta: è un tripudio il pullman degli azzurri durante il ritorno in albergo!i maestri. #azzurri #italia #euro2020 #ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc L'articolo: è...

Advertising

Antonio_Tajani : Il sorteggio di Chiellini, Sirigu che carica Donnarumma, la freddezza dei rigoristi, i cori per #Spinazzola. Questi… - Vivo_Azzurro : ???????????????? ??'???????????????? #Acerbi ?? #Sirigu ?? 2 minuti di tempo ?? Chi ne avrà indovinati di più? Il video integrale… - vlovesjuve : RT @Maghi_98: Non so se sono ferma qua per: 1) Chiellini e Sirigu in piedi come alle gite delle superiori. 2) Chiellini che interpreta tutt… - chiarakalos : RT @Maghi_98: Non so se sono ferma qua per: 1) Chiellini e Sirigu in piedi come alle gite delle superiori. 2) Chiellini che interpreta tutt… - LePortinaie : RT @Julio_Arnes: SIRIGU GLI STA ENTRANDO NEL CERVELLO -