VIDEO Italia | “Grazie ragazzi!” | Spinazzola esplode di gioia al rigore di Jorginho

Advertising

RaiUno : ?? Italia in finale! E il sogno continua… ?? Forza #Azzurri! ???? ?? La diretta streaming: - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - jaxofficial : Purtroppo te ne sei andata Raffaella. Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera e mi sei sempre rimast… - marcelgiorda : RT @inews__24: #Milano, tifoso festeggia la vittoria dell'Italia tuffandosi nei #Navigli #ForzaItalia #Spinazzola #ItaliaSpagna #Euro2021… - rainbowviola : RT @ilsidero: Oggi il momento clou con quel fuoriclasse di Francesco #Repice ve lo porto presto. Leggermente teso, leggermente emozionato.… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Italia

Sky Sport

Jorginho ha appena realizzato il rigore decisivo, Leonardo Bonucci corre verso gli spalti di Wembley dove sono radunati i tifosi italiani. Esulta, allarga le braccia e li abbraccia idealmente. Avesse ...LA GIOIA Caroselli per le strade: l'è in festaROMA Foto RAI- Spagna, ascolti record: la partita ha registrato 17... EURO 2020 La Nazionale omaggia la Carrà e poi canta ...Previsione meteo aggiornata per l'Italia di giovedì 08 luglio. Nord. Rovesci e temporali anche forti in arrivo, specie tra pomeriggio e sera, da Ovest verso Est; rischio locali g ...VIDEO RIGORI ITALIA-SPAGNA 5-3. Foto: LaPresse La lotteria dei calci di rigore è spesso stata fatale al calcio italiano, ma non ieri sera, non contro la Spagna nella semifinale degli Europei 2021. Qui ...