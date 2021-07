Vanity Fair di questa settimana raddoppia (Di mercoledì 7 luglio 2021) “«Non puoi farlo», «il tuo corpo non te lo permette»: sono frasi che ho sentito molte volte, ma non mi sono mai demoralizzata”, dice Bebe Vio, “sono stata abituata a trasformare la paura in qualcosa di positivo, a mutarla in rabbia e voglia di cancellare gli scetticismi”. Aggiunge Federica Pellegrini: “Ho fatto quello che ho fatto, a partire dai sacrifici, perché affrontarli mi piaceva”. Simbolo di forza, determinazione e successo sportivo, Bebe Vio e Federica Pellegrini sono le protagoniste della nuova copertina di Vanity Fair in edicola da oggi mercoledì 7 luglio. Una copertina d’eccezione firmata da uno dei più grandi artisti italiani: Maurizio ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 luglio 2021) “«Non puoi farlo», «il tuo corpo non te lo permette»: sono frasi che ho sentito molte volte, ma non mi sono mai demoralizzata”, dice Bebe Vio, “sono stata abituata a trasformare la paura in qualcosa di positivo, a mutarla in rabbia e voglia di cancellare gli scetticismi”. Aggiunge Federica Pellegrini: “Ho fatto quello che ho fatto, a partire dai sacrifici, perché affrontarli mi piaceva”. Simbolo di forza, determinazione e successo sportivo, Bebe Vio e Federica Pellegrini sono le protagoniste della nuova copertina diin edicola da oggi mercoledì 7 luglio. Una copertina d’eccezione firmata da uno dei più grandi artisti italiani: Maurizio ...

