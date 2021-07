Advertising

anteprima24 : ** #Vaccini, a #Capri richiamo anche per i turisti: la comunicazione dell'#Asl ** -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Capri

Salernonotizie.it

Dopo aver visitato l'isola disono arrivati anche in Gallura per trascorrere la loro estate. ... Sport, arte e musica per accendere l'estate degli… In Sardegna oltre 12mila..."Venezia, Roma, Toscana e lago di Como, Amalfi esono tutte importanti destinazioni per noi - ... Nelle ultime settimane, grazie aie all'apertura delle frontiere in Europa, oltre ai voli ...Più influencer e rilassata che mai Caterina Balivo prosegue la sua estate realizzando il desiderio di mettere piede a Capri. La sua amata isola è il sogno che diventa realtà perché ha desiderato tanto ...Ad oggi, in Campania, secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, sono 5.203.029 le dosi di vaccino somministrate. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.363.998 citt ...