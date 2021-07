Tour de France 2021 | Van Aert | il campione che sarebbe piaciuto a Francesco Petrarca

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ildel Belgio Wout van(Jumbo Visma) ha vinto l’undicesima tappa del 108°de, lungo i 199 km da Sorgues a Malaucène, comprendenti ben cinque GPM, tra cui la doppia scalata del Mont Ventoux. Il fuoriclasse fiammingo ha preceduto di 1’14” il duo della Trek Segafredo, composto dalse Kenny Elissonde e dall’olandese Bauke Mollema. La maglia gialla, Tadej Pogacar (UAE Emirates), ha conquistato la quarta moneta a 1’38” dal vincitore precedendo, nell’ordine, quelli che ora appaiono come i tre probabili contendenti per i due residui posto sul podio: Rigoberto Uran (EF ...

Wout Van Aert ha confezionato un numero incredibile nell'undicesima tappa delde2021, la Sorgues - Malaucène. Il fuoriclasse fiammingo è andato in fuga al mattino, ha staccato in salita corridori del rango di Julian Alaphilippe, Bauke Mollema e Kenny Elissonde, e ...Malaucène, 7 luglio 2021 - La tappa 11 , dopo le tante sfortune di questa prima parte dide2021 , segna il riscatto della Jumbo - Visma . Si comincia con il trionfo di Wout Van Aert , che fa il vuoto sul secondo passaggio sul Mont Ventoux e ribadisce così ulteriormente la sua ..."Questa potrebbe essere la mia vittoria più bella in assoluto". La gioia, la commozione, le lacrime e la consapevolezza di aver portato a casa un'impresa eccezionale. Da una primavera da dimenticare, ...Van Aert compie una meravigliosa impresa nell’undicesima tappa del Tour de France, la Sorgues-Malaucene. Pogacar resta maglia gialla.