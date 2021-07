Tour de France 2021 | Tony Martin costretto al ritiro | il tedesco vittima di un’altra caduta

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Undeda dimenticare per. Il corridoredella Jumbo-Visma, caduto nella prima tappa quando fu proprio lui ad andare contro la spettatrice che voleva mettere in bella mostra il suo cartello Allez Opi-Omi, era riuscito a sopportare i dolori di quell’incidente e a stringere i denti fino a questa undicesima tappa della Grande Boucle Purtroppo per lui, una nuoval’ha visto coinvolto quest’oggi e la bandiera bianca è stata alzata. Stando a quanto riferiscono le cronache il pluricampione del mondo a cronometro ha subito un brutto colpo in viso e alla gamba ...

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Bologna, 7 luglio 2021 " Non è piaciuto a Eddy Merckx il ritiro anticipato di Mathieu van der Poel dalde2021 . Il campione olandese della Alpecin ha imbastito un programma molto fitto per il 2021, con il mondiale di ciclocross prima, le Classiche poi e l'Olimpiade in estate. Proprio la ...DIRETTADE2021: ALAPHILIPPE ALL'ATTACCO (11TAPPA) Le prime notizie che ci giungono in diretta dalde2021 , in questa undicesima tappa che è attesissima per la doppia scalata al Mont ...Un Tour de France da dimenticare per Tony Martin. Il corridore tedesco della Jumbo-Visma, caduto nella prima tappa quando fu proprio lui ad andare contro la spettatrice che voleva mettere in bella ...Terza caduta dall'inizio del Tour de France 2021 per Tony Martin. Il ciclista tedesco del team Jumbo Visma ha subito ferite al volto e alla coscia destra in seguito alla brutta caduta all'inizio dell' ...