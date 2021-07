Terna, con piano di sviluppo 2021 -5,6 mln tonnellate l’anno di Co2 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Secondo le stime di Terna, gli interventi programmati nell’arco di piano di sviluppo decennale permetteranno di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 per 5,6 milioni di tonnellate annue (quasi il doppio rispetto al piano precedente) e consentiranno di demolire 4.600 km di infrastrutture obsolete (circa 800 km in più rispetto al piano precedente). E’ quanto emerge dal piano di sviluppo 2021 che è stato illustrato oggi dall’ad di Terna, Stefano Donnarumma. Nel piano di sviluppo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Secondo le stime di, gli interventi programmati nell’arco dididecennale permetteranno di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 per 5,6 milioni diannue (quasi il doppio rispetto alprecedente) e consentiranno di demolire 4.600 km di infrastrutture obsolete (circa 800 km in più rispetto alprecedente). E’ quanto emerge daldiche è stato illustrato oggi dall’ad di, Stefano Donnarumma. Neldi...

Advertising

giornaleradiofm : Sostenibilità: Terna, Donnarumma: 'Con piano di sviluppo importante contributo al rilancio dell'economia': Roma, 7… - fisco24_info : Terna, Donnarumma: 'Investimenti in linea con obiettivi italiani ed europei': 'L'infrastruttura di rete diventa l'a… - TV7Benevento : Terna, Donnarumma: 'Investimenti in linea con obiettivi italiani ed europei'... - zazoomblog : Terna in piano di sviluppo riassetto principali aree metropolitane e collegamenti con le isole - #Terna #piano… - TV7Benevento : Terna, con piano di sviluppo 2021 -5,6 mln tonnellate l'anno di Co2... -