(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilin programma venerdì tra i campioni del mondo dele laè statoa causa dellatà al Covid-19 digiocatori degli Springboks, del ct Jacques Nienaber e dimembri dello staff. Al penultimo tampone erano già emersi due casi dità per Sibusiso Nkosi e Vincent Koch, tanto da costringere la Nazionale a chiudersi un una bolla. Il, a causa della pandemia e delle restrizioni agli spostamenti che ha provocato, in precedenza era anche stato costretto a ...

Advertising

sportface2016 : #Rugby, cinque positivi nel #Sudafrica: annullato test-match con #Georgia -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby cinque

Sportface.it

... la più importante benemerenza conferita dall'organo di governo delitaliano in ... alle figlie di Marco e, nell'occasione, saranno assegnati tutti iovali d'oro con fronda su scudetto ...TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI ALLE OLIMPIADI Lefederazioni olimpiche che non saranno in Giappone sono il calcio, l'hockey su prato, ila sette, la pallamano e il badminton. Quattro ...Il rugby italiano onora Bollesan ... nell’occasione, saranno assegnati tutti i cinque ovali d’oro con fronda su scudetto tricolore assegnati dal Consiglio Federale al Presidente Onorario Giancarlo ...La cerimonia inaugurale, svoltasi nella serata di ieri lunedì 5 luglio, si è tenuta alla presenza del Presidente del Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby Giuseppe Calicchio, ...