Roma Cameriera ‘coraggio’ sfruttata e violentata denuncia il titolare di un ristorante Grazie a lei regolarizzati 100 lavoratori

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ha avuto tanto coraggio Marilù, ladi un notodiche hato le molestie sessuali e la sua condizione di lavoro – in parte in nero. Un coraggio, che fortunatamente, è servito a qualcosa perché la donna ha ricevuto le telefonate dei colleghi che le hanno detto di aver visto regolarizzare i loro contratti. Oltre 100 donne e uomini tra cuochi, camerieri e lavapiatti che dall’oggi al domani riceveranno uno stipendio regolare e i giusti contributi previdenziali. Una gioia enorme che ci dimostra, spiega il sindacalista Iacovone del Cobas Nazionale, chere i soprusi è ...

CorriereCitta : Roma. Cameriera ‘coraggio’ sfruttata e violentata denuncia il titolare di un ristorante. Grazie a lei regolarizzati… - supplicolegambe : a Roma abbiamo un confine labile tra ironia popolare e coattaggine spregiudicata per cui se quella scena fosse stat… - MEGVMIST : la cameriera che ci ha servito era coreana ma nata a roma e parlava con la cadenza romana ???? è stata gentilissima - CorriereCitta : Trastevere. Prima il titolare di un famoso ristorante abusa della cameriera, poi il suo avvocato prova a intimidire… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Cameriera

Il Corriere della Città

...casa loro si ritrova a ricevere le attenzioni particolari delle altre due e anche della. ... Incaricato di portare un professore oppositore del regime dall'Abruzzo, dove si è rifugiato, a, ...Nel giugno 1819, a, Mary perse anche il piccolo William, ma in settembre, a Firenze, partorì ... Insieme alla, al figlio e a un suo compagno di studi, Alexander Knox, la Shelley partì per ...La manifestazione dopo la denuncia di una cameriera del locale contro il proprietario che l'avrebbe pesantemente toccata nelle parti intime mentre serviva ...Adrenalina e divertimento, stanno per arrivare al Parco del Cinema e della TV di Roma. Liberamente ispirato alla grande Saga Cinematografica Fast & Furious debutta il nuovo Stunt Show, nell’arena Stu ...