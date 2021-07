Preghiera di guarigione al Preziosissimo Sangue di Gesù – 7 luglio

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ildiè tesoro celeste, perché è la sua vita data per la nostra salvezza. Recitiamo questaoggi 7Il Vangelo descrive come “uno dei soldati colpì il costato con la lancia e subito ne uscìe acqua” (Gv 19,34). Inoltre San Giovanni nella sua lettera esclama: “egli è L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera guarigione

Servizio Informazione Religiosa

Allora ha senso la nostraper lui, perché essa non è soloper lamadi intercessione perché ci offra la testimonianza più scandalosa agli occhi del mondo: '...Continuiamo a pregare per lei, conti sempre sulla nostra vicinanza, affetto ein questo tempo di'. Dagli antipodi, il cardinale John Atcherley Dew, arcivescovo di Wellington e ...Papa Francesco, attraverso un tweet sul suo account @Pontifex, ringrazia tutte le persone che gli sono accanto in queste ore: “Sono toccato.." ...Eduardo García. "Seguiamo con attenzione l'evoluzione del suo intervento e ci uniamo nella preghiera per la sua salute, la sua pronta guarigione e per i frutti del suo servizio pastorale, così ...